İsrail'in Kuzeyine Lübnan'dan Roket Saldırısı: 2 Ölü

İsrail'in Kuzeyine Lübnan'dan Roket Saldırısı

Lübnan'dan açılan bir roket saldırısı, İsrail'in kuzeyinde yer alan Nehariye bölgesini hedef aldı. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Roket Saldırısının Ayrıntıları

İsrail ordusu, yazılı bir açıklama yaparak Lübnan'dan atılan toplam 10 roket olduğunu ve bu saldırı sırasında sirenlerin çaldığını duyurdu. Bazı roketlerin İsrail'in hava savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi.

Kızıl Davut Yıldızı'nın Açıklamaları

Olayla ilgili açıklama yapan Kızıl Davut Yıldızı, roket saldırısı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de hafif şekilde yaralandığını belirtti.

Saldırı Anının Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, sirenlerin çaldığı anda bir roketin depo benzeri bir binaya isabet ettiği ve bölgede yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.