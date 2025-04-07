İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında Bir Kişi Öldü

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının güneydeki Nebatiye kentine bağlı Marcayun bölgesinde bir aracı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığı belirtildi.

Saldırının, motosiklet tamir atölyesinin önünde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, bu saldırı sonucunda bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail ordusu, daha önce de Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Zıbkin beldesinde hafif ticari araç ile iş makinelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Yakın zamanlarda, İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in sıklıkla anlaşmayı ihlal ettiği bildirilmektedir.