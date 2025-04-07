DOLAR
38,01 0,27%
EURO
41,8 0,55%
ALTIN
3.708,35 -0,01%
BITCOIN
2.895.530,86 3,29%

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında Bir Kişi Öldü

İsrail ordusunun Lübnan'da gerçekleştirdiği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Saldırı, yerel bir tamir atölyesinin önünde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:03
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında Bir Kişi Öldü

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının güneydeki Nebatiye kentine bağlı Marcayun bölgesinde bir aracı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığı belirtildi.

Saldırının, motosiklet tamir atölyesinin önünde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, bu saldırı sonucunda bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail ordusu, daha önce de Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Zıbkin beldesinde hafif ticari araç ile iş makinelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Yakın zamanlarda, İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in sıklıkla anlaşmayı ihlal ettiği bildirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore'de Hadong Bölgesinde Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Kararı
2
Malezya Başbakanı Enver, Suriye ile İlişkileri Geliştirmeye Kararlı
3
CHP Kurultayı Sonuçlandı: Yeni Parti Meclisi Üyeleri Belirlendi
4
Van Kedileri 2025'in İlk Yavrularını Dünyaya Getirdi
5
Ermenistan Ordusu Sınırda Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı
6
Trakya'da Nisan Ayında Eşsiz Kar Yağışı
7
Adıyaman Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!