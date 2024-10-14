DOLAR
34,25 0,12%
EURO
37,38 0,38%
ALTIN
2.919,45 0,3%
BITCOIN
2.254.070,39 -4,98%

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında Can Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 21:02
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Hava Saldırılarında Can Kayıpları Arttı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Aytu beldesine yaptığı hava saldırıları sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların detayları ve ölenlerin kimliklerinin belirlenme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hizbullah ile Çatışmalar Devam Ediyor

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güneyindeki şehirler ve Bekaa bölgesine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirmiştir.

Ölü ve Yaralı Sayıları Üst Üste Geliyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam 2,309 kişi hayatını kaybederken, 10,782 kişi de yaralanmış durumda. Bu kayıpların arasında 104 çocuk ve 194 kadın da bulunmaktadır.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a gerçekleştirilen bir hava saldırısında hayatını kaybetmiştir. Hizbullah, İsrail ordusuna roket ve füzelerle karşılık vermeye devam etmektedir. Ancak, İsrail tarafında büyük bir hasar rapor edilmemiştir.

Göç Dalgası ve Yerinden Edilenler

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Başkent Beyrut ve güney bölgelerinden kitleler halinde göç edenler arasında, Lübnan hükümeti 430 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini bildirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı
2
Zimbabve ve Zambiya'da M Çiçeği Vakaları Tespit Edildi
3
Kocaeli'de Eşini Vuran Şüpheli Tutuklandı
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Namibya ile İlişkileri Güçlendiriyor
5
Türkiye'den Kıbrıs'a 100 Bin Dolarlık Bağış Desteği
6
İsrail Ordusu Cenin'den Çekildi

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor