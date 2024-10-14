İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Hava Saldırılarında Can Kayıpları Arttı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Aytu beldesine yaptığı hava saldırıları sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların detayları ve ölenlerin kimliklerinin belirlenme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hizbullah ile Çatışmalar Devam Ediyor

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güneyindeki şehirler ve Bekaa bölgesine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirmiştir.

Ölü ve Yaralı Sayıları Üst Üste Geliyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam 2,309 kişi hayatını kaybederken, 10,782 kişi de yaralanmış durumda. Bu kayıpların arasında 104 çocuk ve 194 kadın da bulunmaktadır.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a gerçekleştirilen bir hava saldırısında hayatını kaybetmiştir. Hizbullah, İsrail ordusuna roket ve füzelerle karşılık vermeye devam etmektedir. Ancak, İsrail tarafında büyük bir hasar rapor edilmemiştir.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Başkent Beyrut ve güney bölgelerinden kitleler halinde göç edenler arasında, Lübnan hükümeti 430 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini bildirmiştir.