DOLAR
34,3 -0,16%
EURO
36,52 0,06%
ALTIN
2.889,45 0,21%
BITCOIN
3.011.703,2 -1,01%

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 18 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılarda 18 kişi yaşamını yitirdi, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ölü sayısı 3,243'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 23:31
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 18 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Kanlı Saldırılar

İsrail'in, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur, Sayda ve Nebatiye ile Bekaa Vadisi gibi çeşitli yerlere yapılan saldırılara dair bilgileri paylaştı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

Saldırılar sonucunda, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Sarife beldesinde 3 kişi, Sayda'ya bağlı Seksekiyye beldesinde ise 7 kişi yaşamını yitirdi; ayrıca 7 kişi de yaralandı. Nebatiye'ye bağlı Bint Cübeyl bölgesinde, Şakra, Burc Kalaviye ve Yater beldelerine yönelik düzenlenen saldırılarda ise Burc Kalaviye'deki saldırıda 3, Yater'deki saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Bekaa Vadisi'nin batısındaki bir kasabaya yapılan saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Tarihi Bir Camiye Saldırı

İsrail savaş uçakları, Nebatiye'ye bağlı Beyad bölgesinde bulunan tarihi bir camiyi hedef alarak yerle bir etti. Bunun yanı sıra Nebatiye'nin Ensar ve Kefr Rumman bölgeleri de birçok kez saldırılara maruz kaldı.

Şiddetli Çatışmaların Sonuçları

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim'den bu yana 194'ü çocuk ve 621'i kadın olmak üzere toplam 3 bin 243 kişi hayatını kaybetti; ayrıca 14 bin 134 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 12 Kasım 2024'te Neler Olacak?
2
Ürdün, İsrailli Bakan Smotrich'in Batı Şeria İlhakı Açıklamalarını Kınadı
3
Sırbistan'da Tren İstasyonu Kazası Protesto Edildi: Başbakan İstifa İstendi
4
Ankara'da Benzin İstasyonunda Silahlı Kavga: 2 Yaralı
5
İİT ve Arap Birliği'nden BMGK'ya Gazze için Ateşkes Çağrısı
6
İzmir'de Yangın Faciası: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti
7
Aydın'da Geri Manevra Yapan Otomobil Lokantaya Girdi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak