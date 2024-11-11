İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 18 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Kanlı Saldırılar

İsrail'in, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur, Sayda ve Nebatiye ile Bekaa Vadisi gibi çeşitli yerlere yapılan saldırılara dair bilgileri paylaştı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

Saldırılar sonucunda, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Sarife beldesinde 3 kişi, Sayda'ya bağlı Seksekiyye beldesinde ise 7 kişi yaşamını yitirdi; ayrıca 7 kişi de yaralandı. Nebatiye'ye bağlı Bint Cübeyl bölgesinde, Şakra, Burc Kalaviye ve Yater beldelerine yönelik düzenlenen saldırılarda ise Burc Kalaviye'deki saldırıda 3, Yater'deki saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Bekaa Vadisi'nin batısındaki bir kasabaya yapılan saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Tarihi Bir Camiye Saldırı

İsrail savaş uçakları, Nebatiye'ye bağlı Beyad bölgesinde bulunan tarihi bir camiyi hedef alarak yerle bir etti. Bunun yanı sıra Nebatiye'nin Ensar ve Kefr Rumman bölgeleri de birçok kez saldırılara maruz kaldı.

Şiddetli Çatışmaların Sonuçları

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim'den bu yana 194'ü çocuk ve 621'i kadın olmak üzere toplam 3 bin 243 kişi hayatını kaybetti; ayrıca 14 bin 134 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.