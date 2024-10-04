İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 2,011'e yükseldi. Ayrıca, 9,535 kişinin yaralandığı bildirildi.

Resmi Açıklamalar ve Saldırıların Detayları

Lübnan Hükümeti'ne bağlı Afet Yönetim Birimi'nin yaptığı yazılı açıklamada; İsrail ordusunun son 24 saat içinde Lübnan’ın çeşitli bölgelerine düzenlediği 153 hava saldırısı sonucu 37 kişinin yaşamını yitirdiği ve 151 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 8 Ekim tarihinden bu yana ölü sayısının 2,011, yaralı sayısının ise 9,535 olduğunu vurgulandı. Ek olarak, ülke genelinde oluşturulan 931 barınma merkezi aracılığıyla yerinden edilmiş insanların sayısının 172,100'e ulaştığı ifade edildi.

Hizbullah ile Çatışmalar Devam Ediyor

Hizbullah ile sürmekte olan çatışmalar kapsamında, İsrail ordusu 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın iletişim cihazlarına yönelik saldırılar gerçekleştirdi. 23 Eylül'den itibaren ise Lübnan’ın güneyinde havadan saldırılara başladı. 30 Eylül'de, Hizbullah altyapısına yönelik sınırlı kara harekâtları da başlatıldı.