İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 10 Ölü, 31 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında toplam 10 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı. Bu trajik olay, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Baalbek ve Nebatiye'deki Saldırılar

İlk olarak, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-el-Hirmil bölgesine düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 10 kişi ise yaralandı. Ayrıca, güney Lübnan'da yer alan Nebatiye kentindeki Kessar ez-Zater mahallesine yapılan başka bir hava saldırısında da 5 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

Kimlik Tespiti ve Hasar

Bu saldırılarda hedef alınan yapılar arasında enkazdan çıkarılan parçalanmış cansız bedenler yer almakta. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağı bildirildi.

Olayların Arka Planı

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalarda bölgeye yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, o tarihten bu yana ülke genelinde 2 bin 546 kişinin öldüğü, 11 bin 862 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Bunlar arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

Sığınma Durumu

İsrail bombardımanları neticesinde Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Özellikle güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgası yaşanmakta. Lübnan hükümetine göre, yerinden edilen 486 binden fazla kişi Suriye'ye göç etmiş durumda.

Hizbullah'ın Karşılıkları

Hizbullah, İsrail’e karşı roket ve füzelerle cevap verirken, İsrail'in ordusu üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda büyük bir hasar bildirilmediği gözlemleniyor.