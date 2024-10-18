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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 6 Ölü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti, birçok yapı da yıkıldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:00
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 6 Ölü

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Sonrası Ölümlü Olaylar

İsrail, dün gece boyunca Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Sur İlçesinde Cami Yıkıldı

Özellikle Sur ilçesindeki Mecdel Selem kasabasına yönelik hava saldırılarında, kasabanın tarihi camisi de büyük hasar aldı ve yıkıldı.

Saldırılardan Sonra Yaşananlar

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılardan sonra sivil savunma ekiplerinin yürüttüğü kurtarma faaliyetlerine dair bilgilere yer verildi.

Açıklamada, Nebatiye ilinin Ed-Duveyr kasabasındaki bir evde çıkan yangın sonrası, arama kurtarma ekiplerinin evin enkazından 4 cansız beden çıkardığı belirtildi.

El-Kalile'deki Kayıplar ve Çalışmaların Devamı

İsrail’in El-Kalile kasabasına gerçekleştirdiği saldırıda ise 2 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Kurtarma ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürmekte.

Baalbek'teki Yangın ve Diğer Etkiler

Bunun yanı sıra, Baalbek ilinin Temnin kasabasına yapılan hava saldırısı sonucu çıkan yangın, sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Binlerce Yapı Hava Saldırılarına Maruz Kaldı

İsrail ordusu, savaş uçakları ve insansız hava araçları ile Sur ve Bint Cubeyl ilçelerine de hava saldırıları düzenleyerek çok sayıda bina ve yapıyı hedef aldı.

Son olarak, Mecdel Selem kasabasına art arda yapılan hava saldırıları, kasabanın eski camisine ciddi zarar vererek yıkılmasına yol açtı.

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