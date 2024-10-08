İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 3 Ölü

İsrail'in Hava Saldırısı Sonrası 3 Ölü

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa kentine yaptığı hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesiyle güney ve doğusundaki çeşitli noktalara da yönlendirildi.

Bekaa'daki Saldırı Detayları

Lübnan resmi ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail, Bekaa'nın Batı Bekaa ilçesinde bir evi hedef alarak Suhmur beldesinde gerçekleşen saldırıda 3 kişinin ölümüne yol açtı. Ayrıca, Hizbullah'a bağlı İslami Sağlık Kurumu ve Emel Hareketi'ne yakın İslami Mesaj Yardım Derneği, yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Başka Hedefler ve Saldırıların Yayılması

İsrail, Dahiye'nin Haret Hıreyk-Ruveys bölgesinde şiddetli bir saldırı daha gerçekleştirerek, havalimanıyla Gubeyri Belediyesi arasındaki bir otoparkı hedef almıştı. Bu saldırının ardından 15 dakika içerisinde Haret Hıreyk bölgesine bir kez daha hava saldırısı düzenlendi.

Bölgedeki Tansiyonun Artması

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Güney iline bağlı Sur ilçesindeki Hiram Hastanesi çevresine cenaze yürüyüşü sırasında bir saldırı gerçekleşti. Ayrıca, güneydeki Nebatıye ilinin kasabaları ile İklim et-Tuffah bölgesine yönelik de hava saldırıları yapıldı.

Son Durum: Can Kaybı ve Göçler

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalar sonucunda, İsrail ordusu, Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu tarih itibarıyla 104'ü çocuk, 194'ü kadın olan toplamda 2 bin 83 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yönelik bir hava saldırısında yaşamını yitirdi. Saldırılara karşılık olarak, Hizbullah’ın İsrail’e düzenlediği roket ve füze saldırılarında ise büyük bir maddi hasar rapor edilmedi.

İzlenen bombardımanlar nedeniyle Lübnan içinde yüz binlerce kişi yerlerinden oldu. Başkent Beyrut, güney kesimleri ve kuzeye göç edenlerin sayısı artarken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği bildiriliyor.