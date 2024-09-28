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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 1 Ölü, 6 Yaralı

İsrail, Lübnan'da yeni saldırılar düzenledi. 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 sivil savunma çalışanı yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 00:37
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 1 Ölü, 6 Yaralı

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda bir gencin hayatını kaybettiği, 6 sivil savunma çalışanının ise yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail'in Cebel Lübnan, Sur ve Nebatiyye'deki saldırıları sırasında, Nebatiyye'nin Eş-Şarkiyye kasabasında Medaris Mehdi Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 18 yaşındaki Hasan Muhammed Şuayb yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Cebel Lübnan'ın Eş-Şuf ilçesinde düzenlenen bir başka saldırıda da yaralananlar olduğu ancak kesin sayının verilmediği belirtildi.

Sivil Savunma Çalışanlarına Yönelik Saldırılar

Şehirdeki diğer kasabalara, özellikle Deyr Kanun en-Nehr, Es-Seksekiyye ve Ez-Zerariyye gibi yerlere de saldırılar gerçekleştirildi, fakat bu saldırılara ait ölümü veya yaralanmaları içeren bilgiler paylaşılmadı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Nebatiyye'ye bağlı Kfar Sır köyünde müdürlüğün merkezi binasının çevresinin hedef alındığını ve 6 çalışanın yaralandığını duyurdu. Ekipler, vurulan binadaki yaralıları ve enkaz altında kalanları kurtarmak için operasyon yapıyor.

Başkent Beyrut'a Saldırıları

İsrail, dün gerçekleşen saldırılarında Beyrut'ta 2 kişinin öldüğünü ve 76 kişinin yaralandığını belirtti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yaralı ve Ölüm Sayıları Artıyor

İsrail’in Lübnan’a karşı gerçekleştirdiği bombardımanlarda, Hizbullah ile 8 Ekim'den beri devam eden çatışmalarda yaklaşık 775 kişinin hayatını kaybettiği, 150 bin kişinin de yerinden olduğu belirtildi. Hizbullah, İsrail ordusuna karşılık vermek amacıyla füze saldırıları düzenlemekte.

Öte yandan, ülkenin güneyinden başkent Beyrut'a ve kuzeye yönelik büyük bir göç dalgasının olduğu, ayrıca bazı kişilerin Suriye'ye kaçmakta olduğu kaydedildi.

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