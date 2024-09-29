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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail savaş uçakları Beyrut ve çevresine saldırdı, 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar nedeniyle çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 08:48
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail'in savaş uçakları, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti.

Ateş Altında Kalan Bölgeler

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Beyrut'un Dahiye bölgesinde çıkan yangınlar ve büyük tahribat meydana geldi. Özellikle Sur kenti yakınlarındaki Tayr Debba beldesinde bulunan İslami Mesaj İzci Derneği'ne bağlı sivil savunma merkezi İsrail uçaklarının hedefi oldu.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

Lübnan haber ajansı NNA tarafından aktarılan verilere göre, hava saldırıları sonucunda 4 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü çatışmalarda, 23 Eylül'den itibaren yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan makamlarına göre, 17 Eylül tarihinden bu yana, 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi hayatını kaybetti.

İnsanlar Yerlerinden Oluyor

Saldırılar nedeniyle Lübnan içinde 150 bine yakın kişi yerinden edildi. Ülkenin güney kesimlerinden Beyrut ve kuzeye doğru bir göç hareketliliği gözlemlenirken, Suriye'ye de binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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