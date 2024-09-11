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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırılarında önemli hasarlar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 08:55
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail hava kuvvetleri, bu sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney bölgelerinde bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Alınan bilgilere göre, savaş uçakları Zibkin, Eş-Şaaytiye, Klayla, Mecdel Zon, Hanniyye ve Tayr Harfa gibi beldeleri hedef aldı.

Bölgeye Etkisi ve Hasar Durumu

Bölgedeki görgü tanıkları, Klayla beldesindeki çiftlikler ve binalarda büyük maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Lübnan resmi haber ajansı da bu konuda bilgi geçti.

İnsansız Hava Araçları ve Tüfek Ateşi

Bint Cubeyl kenti üzerinde İsrail'in insansız hava araçları eşzamanlı olarak uçuş yaparken, Ayta eş-Şaab ve Ramiya beldelerine yoğun bir şekilde otomatik silahlarla ateş açıldı.

Hizbullah'a Yönelik Hedefli Saldırılar

İsrail ordusu yapılan hava saldırılarının askeri istihbarat biriminin talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti. Saldırıların hedefinde Hizbullah'a ait silah üretim tesisleri, komuta merkezleri ve askeri binalar yer aldı.

Çatışmaların Son Durumu

8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda, 434 Hizbullah üyesinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

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