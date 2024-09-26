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İsrail'in Lübnan'a Yönelik İHA Saldırısı: Bir Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'da gerçekleştirdiği İHA saldırısında bir kişi yaralandı. Olayın detayları ve etkileri.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:05
İsrail'in Lübnan'a Yönelik İHA Saldırısı: Bir Yaralı

İsrail Ordusunun İHA Saldırısı

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'da bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Olay sonucunda bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının başkent Beyrut'un doğusundaki Kuhhala bölgesinde meydana geldiğini belirtti. Vurulan araçta bulunan bir kişinin yaralanması kaydedildi.

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerginlik

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar kapsamında, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırlar sonucunda, Lübnan makamlarına göre, 679 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 150 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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