İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları: Ölü Sayısı 2.574'e Yükseldi

İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son günlerde meydana gelen şiddetli saldırılar sonucu ölü sayısı 28 artarak 2.574'e yükseldi.

Açıklanan Veriler

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının yanı sıra yaralı sayısı da 12.001 olarak kaydedildi. Yapılan bombardımanlar sonucunda Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Göç Dalgalanması

Lübnan hükümeti, ülkede artan şiddet nedeniyle yerinden edilmiş 486 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini duyurdu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru bir göç akışı yaşanmakta.

Saldırılar sonucunda hem insan kayıpları hem de yerinden edilme durumu, Lübnan'da ciddi bir insani kriz ortaya çıkardı.