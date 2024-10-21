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İsrail'in Lübnan'a Yüzde Yüz Hedefli Saldırısı: 6 Kadın ve Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırıda, aynı aileden 6 kadın ve çocuk yaşamını yitirdi. Hizbullah, İsrail İHA'sını düşürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:03
İsrail'in Lübnan'a Yüzde Yüz Hedefli Saldırısı: 6 Kadın ve Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Baalbek'te Gerçekleştirdiği Saldırı Sonucu Altı Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında, aynı aileden altı kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırıda 8 kişi de yaralanırken, çevre binalarda hasar meydana geldi.

Saldırı Detayları

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava aracı, sabah erken saatlerde Baalbek'in Nebi Enam Mahallesi'nde, "Ali Abdu Osman" adlı kişiye ait olduğu belirtilen bir evi hedef aldı. Olay yerinde, yerleşimlerin yoğun olduğu bir bölgede gerçekleşen bombardıman, çevre binalarda ciddi hasara yol açtı.

Diğer Saldırılar ve Hasar

İsrail ordusunun, Baalbek'teki "El-Vasat et-Ticari" (Ticaret Merkezi) bölgesine de saldırıda bulunduğu, bu saldırının çevresindeki dükkan ve iş yerlerinde büyük hasara neden olduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Hazin kasabasına düzenledikleri bir saldırıda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

İsrail'in Topçu Atışları ve İHA Saldırıları

Sabah saatlerinden itibaren, İsrail'in güneydeki Nebatiye iline bağlı Merciuyun ilçesine yönelik topçu atışları gerçekleştirildi. Aynı zamanda, Ensar kasabasındaki zeytin posası toplama tesisine de güdümlü füze saldırısı düzenlendi ve bu saldırı sonrasında bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait "Hermes 900 tipi" insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, bu İHA'nın hangi bölgede düşürüldüğüne dair bilgi verilmedi.

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