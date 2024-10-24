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İsrail'in Lübnan'da Hava Saldırısı: İki Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:07
İsrail'in Lübnan'da Hava Saldırısı: İki Ölü

İsrail'in Hava Saldırısında İki Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un doğusunda bulunan Kahhale beldesinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Resmi Ajansın Verilerine Göre Olayın Detayları

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya göre, söz konusu saldırı insansız hava aracı (İHA) kullanılarak gerçekleştirildi. Saldırının ardından bölgedeki şiddet olaylarıyla ilgili kaygılar arttı.

Çatışmaların Arka Planı

İsrail ordusunun Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden kontrollü çatışmaları, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa, Baalbek bölgelerine düzenlenen geniş çaplı hava saldırılarıyla daha da alevlendi.

Bölgede Yaşanan Kayıplar

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 8 Ekim'den bu yana toplam 2 bin 574 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın da bulunuyor. Ayrıca çatışmalarda 12 bin 1 kişi yaralandı.

İnsani Kriz ve Göç Durumu

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce insan yerlerinden edilmek zorunda kaldı. Beyrut ve çevresindeki şehirlerden kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen 486 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini bildirdi.

Hizbullah'ın Tepkileri

Hizbullah ise İsrail ordusuna karşı roket ve füze saldırılarıyla yanıt veriyor. Ancak İsrail'in askeri üslerine yönelik bu saldırılarda büyük bir hasarın olmadığı ifade ediliyor.

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