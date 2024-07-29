İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İsrail Ordusundan Hava Saldırısı

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bulunan Kunin beldesinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Kfar Ruman'da Motosiklet Hedef Alındı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail insansız hava araçları (İHA) Kfar Ruman beldesi yolunda bir motosikleti hedef aldı. Motosiklet üzerinde bulunan 25 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Halef, saldırıda hayatını kaybetti.

Ayrıca, saldırıda bir Suriyeli ve bir Lübnanlı sivilin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Bu tür hava saldırıları, bölgede tırmanan gerilim ve güvenlik endişeleri ile doğrudan ilişkilidir. Saldırılar sonrası uluslararası tepkiler ve çözüm arayışları merakla takip edilmektedir.