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İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 4 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:35
İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 4 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Lübnan'de Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney kesiminde bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden dört kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olay, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından duyuruldu.

Saldırının Detayları

Gece boyunca gerçekleştirilen hava saldırılarının, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerini hedef aldığı ifade edildi. Saldırılardan biri, ülkenin güneyindeki İklim et-Tuffah bölgesinde bir evi bombalamak suretiyle gerçekleşti.

Hayatını Kaybedenler

Saldırıda, kamu çalışanı olduğu bilinen Muhammed Hasan Muşavrib ile eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Muşavrib'in, Lübnan'da bir kamu iletişim şirketinde görevli olduğu ve saldırı sonrası telefon şebekesindeki arızaları gidermek için birkaç gündür beldeden ayrılmadığı bildirildi.

Bu olay, bölgedeki gerilimi arttırırken, sivil kayıpların da önüne geçilmesi yönünde çağrılara yol açtı.

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