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İsrail'in Lübnan'daki Saldırısı: Planlama 2022 Yılında Başladı

İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısının planlaması, 2022'de Mossad tarafından başlatıldı. CBS, detayları yarın açıklıyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:26
İsrail'in Lübnan'daki Saldırısı: Planlama 2022 Yılında Başladı

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın, 17 Eylül tarihinde Lübnan'da gerçekleştirilen ve Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlamasına yol açan saldırının planlamasına 2022'de başladığı bildirildi.

Amerikan televizyon kanalı CBS, saldırının planlayıcısı ile son zamanlarda emekli olan Mossad üyeleriyle gerçekleştirdiği röportajların detaylarını yayınlamaya hazırlanıyor. CBS, yarın gösterime girecek olan "60 Dakika" isimli programının kısa bir kesitini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Söz konusu paylaşımda, Mossad'ın 2022 yılında Hizbullah'ın Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinden çağrı cihazları satın aldığına dair bilgilere ulaştığı ifade edildi. Bunun sonrasında, Mossad, bu çağrı cihazlarına bomba düzeneği yerleştirilmesi üzerine çalışmalar yapmaya başladı.

Paylaşımda, eski bir Mossad ajanının saldırı planına dair bilgilerin, yarın yayınlanacak programda yer alacağı vurgulanırken, detaylar hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

17 Eylül tarihinde Lübnan'da meydana gelen patlamalarda, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar gerçekleşti. Bu patlamalarda iki çocuk dahil olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 2,800 kişi yaralandı.

18 Eylül'de ise çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişinin daha hayatını kaybetmesi ve 450'den fazla kişinin yaralanması gibi ağır sonuçlar ortaya çıktı.

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinin, patlatılan çağrı cihazlarını üreten firma olarak, Macar ortağı "BAC Consulting KFT" isimli firmayı gösterdiği belirtildi. Ayrıca, New York Times gazetesinde yer alan habere göre, İsrail'in bu saldırı için bir paravan şirket kurduğu öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ve kimlikleri açıklanmayan yetkililer, BAC Consulting KFT firmasının "İsrail tarafından paravan şirket olarak kurulduğunu" ifade etti.

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