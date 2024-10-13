İsrail'in Lübnan'daki Yerinden Etme Politikası

İsrail, Lübnan'daki Sivil Halkı Yerinden Etmeye Çalışıyor

İsrail ordusu, özellikle Evveli Nehri'nin kuzeyine doğru yaklaşık 60 kilometre derinlikteki Lübnan köylerinde yaşayan sivilleri yerinden etme çabalarını sürdürüyor.

Ordu Sözcüsünden Uyarı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, güvenlik amacıyla yaşam alanlarını acilen terk etmeleri gereken 21 bölgeyi duyurdu. Adraee, "Evlerinizi derhal boşaltmalı ve Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Hedef alınan bölgeler arasında Merkaba, Rub Selasin, Tallusa ve Kefra gibi yerler yer alıyor.

Hizbullah ve Karşılık Verme

Adraee ayrıca, Hizbullah’ın askeri noktalarına yönelik planlanan operasyonlarla ilgili de aktif bir şekilde uyarıda bulunarak, “Güneye seyahat etmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınız için risk oluşturabilir.” şeklinde bir tehditte bulundu.

Daha önce de, Lübnan’ın güneyindeki 24 belde sakinine yine benzer bir uyarı yapılmıştı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

8 Ekim 2023’ten bu yana yürütülen operasyonlar sonucunda Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, çatışmalarda toplam 2 bin 255 kişi hayatını kaybetti, bunların 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olarak kaydedildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, eylül sonunda meydana gelen hava saldırılarında yaşamını yitirdi. Hizbullah, buna yanıt olarak İsrail'e roket ve füze saldırılarında bulundu.

Yerinden Edilenler ve Göç Dalgası

İsrail bombardımanları neticesinde, Lübnan'da 100 binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Bununla beraber, Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı. Özellikle başkent Beyrut ve kuzey kesimlere doğru sürekli bir göç dalgası yaşanıyor.