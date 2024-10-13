DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.149.053,64 0,48%

İsrail'in Lübnan'daki Yerinden Etme Politikası

İsrail, Lübnan'da Evveli Nehri'nin kuzeyine zorla göç ettirilen sivil halkı hedef alıyor. Durum giderek ciddileşiyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:27
İsrail'in Lübnan'daki Yerinden Etme Politikası

İsrail, Lübnan'daki Sivil Halkı Yerinden Etmeye Çalışıyor

İsrail ordusu, özellikle Evveli Nehri'nin kuzeyine doğru yaklaşık 60 kilometre derinlikteki Lübnan köylerinde yaşayan sivilleri yerinden etme çabalarını sürdürüyor.

Ordu Sözcüsünden Uyarı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, güvenlik amacıyla yaşam alanlarını acilen terk etmeleri gereken 21 bölgeyi duyurdu. Adraee, "Evlerinizi derhal boşaltmalı ve Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Hedef alınan bölgeler arasında Merkaba, Rub Selasin, Tallusa ve Kefra gibi yerler yer alıyor.

Hizbullah ve Karşılık Verme

Adraee ayrıca, Hizbullah’ın askeri noktalarına yönelik planlanan operasyonlarla ilgili de aktif bir şekilde uyarıda bulunarak, “Güneye seyahat etmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınız için risk oluşturabilir.” şeklinde bir tehditte bulundu.

Daha önce de, Lübnan’ın güneyindeki 24 belde sakinine yine benzer bir uyarı yapılmıştı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

8 Ekim 2023’ten bu yana yürütülen operasyonlar sonucunda Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, çatışmalarda toplam 2 bin 255 kişi hayatını kaybetti, bunların 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olarak kaydedildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, eylül sonunda meydana gelen hava saldırılarında yaşamını yitirdi. Hizbullah, buna yanıt olarak İsrail'e roket ve füze saldırılarında bulundu.

Yerinden Edilenler ve Göç Dalgası

İsrail bombardımanları neticesinde, Lübnan'da 100 binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Bununla beraber, Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı. Özellikle başkent Beyrut ve kuzey kesimlere doğru sürekli bir göç dalgası yaşanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti, Kardeşi Yaralandı
2
TİKA Azerbaycan'da Postoperatif Bakım Eğitimi Düzenledi
3
Filistin, İspanya'nın Silah Satışını Durdurma Çağrısını Destekliyor
4
Gaziantep'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Antalya'da Pikap ve Motosiklet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
6
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile Filistin Konusunu Görüştü
7
FETÖ Lideri Fetullah Gülen Yeni Evinden Uzaklaştırıldı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi