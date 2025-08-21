İsrail'in Lübnan Güneyi İHA Saldırısı: Deyr Seryan'da 1 Ölü

Motosiklete düzenlenen saldırıda can kaybı bildirildi

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına atıf yapıldı. Haberde, saldırının Nebatiye kentine bağlı Deyr Seryan beldesinde gerçekleştiği belirtildi.

İsrail tarafı saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ateşkes sonrası ihlaller ve durum

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlediği bildiriliyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlal gerçekleştirdiği, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti ve 513 kişi yaralandı ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun kuzeyde kısmi çekilme gerçekleştirmesine rağmen, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgali sürdürdüğü kaydedildi.