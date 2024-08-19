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İsrail'in Lübnan Güneyinde Hava Saldırısı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi. 1 ölü, birkaç yaralı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 21:44
İsrail'in Lübnan Güneyinde Hava Saldırısı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, saldırının güneydeki Sur kentinin Deyr Kanun ile Ras el-Ayn beldesi arasında gerçekleştiğini duyurdu.

Yaralılar ve Ambulanslar

İlk belirlemelere göre, yapılan saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin de yaralandığı ifade edildi. Lübnan resmi ajansı NNA ise İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı sonrasında bölgeye ambulansların sevk edildiğini bildirdi.

Ölü İle İlgili Bilgi Yok

Hayatını kaybeden kişinin kimliği hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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