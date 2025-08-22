DOLAR
İsrail'in Lübnan Güneyine İHA Saldırısı: Ayta eş-Şab'da 1 Kişi Öldü

İsrail ordusunun Ayta eş-Şab'a düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti; bölgedeki diğer İHA faaliyetleri ve ateşkes ihlalleri bildirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:03
İsrail'in Lübnan Güneyine İHA Saldırısı: Ayta eş-Şab'da 1 Kişi Öldü

İsrail'in Lübnan Güneyine İHA Saldırısı: Ayta eş-Şab'da 1 Kişi Öldü

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, Nebatiye'ye bağlı Ayta eş-Şab beldesinde gerçekleştirildi.

Saldırının ayrıntıları

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre olay Ayta eş-Şab'ta gerçekleşti. İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Diğer İHA faaliyetleri

Aynı gün içinde İsrail'e ait bir İHA, güneydeki Bint Cubeyl bölgesinde bir ekskavatörün yakınına bomba attı. Bir başka İsrail İHA'sı ise Lübnan'ın doğusundaki Baalbek ve çevresinde alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.

Ateşkesten bu yana gerilim

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulunduğu, bu süreçte en az 245 kişinin hayatını kaybettiği ve 513 kişinin yaralandığı bildirildi.

Askeri pozisyonlar

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürüyor.

