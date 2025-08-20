İsrail'in Lübnan Güneyine Saldırıları: 2 Yaralı

İsrail'in Lübnan Güneyine Saldırıları: 2 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Lübnan haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan El-Huş beldesinde bir araca saldırı düzenledi.

Saldırıda hafif şekilde yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde bir ev ve yol maddi hasar görürken, bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, Nebatiye kentinin Ensar beldesine hava saldırısı düzenledi; saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanların yükseldiği bildirildi. Ordunun Nakura beldesinde ışık saçan mühimmatlarla saldırı gerçekleştirdiği ve Ez-Zeraniye Vadisi'nde bir bölgenin hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusuna ait İHA'ların ülkenin güneyindeki birçok bölgede alçak uçuş gerçekleştirdiği gözlemlendi.

Ateşkes ve İhlal Raporu

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun bölgede 4 bin 300'den fazla ihlalde bulunduğu, bu süreçte en az 245 kişinin hayatını kaybettiği, 513 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirmiş olsa da, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Haberde yer alan bilgiler NNA kaynaklı olup, gelişmeler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır.