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İsrail'in Lübnan Saldırıları Genişletme Planları

İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Lübnan'daki saldırıları genişletme konusunu görüştü.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:53
İsrail'in Lübnan Saldırıları Genişletme Planları

İsrail Savunma Bakanı Saldırıları Genişletmeyi Tartıştı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile birlikte, Lübnan'ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen hava saldırısının ardından, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi sonrası, saldırıların kapsamını genişletme üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.

Güvenlik Durumu Değerlendirmesi

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıda, ordunun kuzeydeki operasyonlarının genişletilmesinin değerlendirildiği belirtildi.

Bazı basın kaynakları, sınırlı bir kara saldırısının da gündeme alındığını ifade etti.

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