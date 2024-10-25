İsrail'in Lübnan Saldırıları Tüm Nüfusu Tehdit Ediyor

İsrail'in Saldırıları ve Lübnan Üzerindeki Etkisi

Norveç merkezli yardım kuruluşu Norveç Halk Yardımı (NPA) Genel Sekreteri Raymond Johansen, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıların boyutunu değerlendirdi.

İsrail'in Hedefi Tüm Lübanlılar

Johansen, yaptığı açıklamada, "İsrail yalnızca Hizbullah’ı değil, tüm Lübanlıları hedef alıyor. Dünya, bu durumun bir taarruz harbine dönüştüğüne tanıklık ediyor," şeklinde ifadeler kullandı.

Gelecek Korkusu

Ayrıca, yaşananların devam etmesi halinde dünyanın yeni bir "Gazze ile karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu.

NPA'nın Faaliyetleri

Norveç Halk Yardımı'nın, 2006 yılından bu yana Lübnan’ın güneyinde mayın ve patlayıcı temizliği üzerine yürüttüğü çalışmalara da dikkat çekildi.