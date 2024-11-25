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İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3.768'e Yükseldi

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 3.768'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 15.699 olarak bildirildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 20:17
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3.768'e Yükseldi

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14 artarak 3 bin 768'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılara dair son verileri paylaştı. Dünkü saldırılarda 14 kişinin yanı sıra 73 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısındaki Artış

Açıklamada, 8 Ekim'den bu yana ölenlerin 946'sının kadın ve çocuk, 222'sinin sağlık çalışanı olduğu ve toplam yaralı sayısının 15 bin 699'a ulaştığı ifade edildi.

Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana başlayan çatışmalar, İsrail ordusunun 23 Eylül'de Lübnan’ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemesiyle hız kazanmıştı.

İnsani Kriz Büyüyor

30 Eylül itibarıyla İsrail'in güneyinde yürüttüğü kara saldırıları, ülkenin güney kesiminden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası oluşturdu.

Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerden 610 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini bildirdi. Ülkede, bombardımanlar nedeniyle 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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