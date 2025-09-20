İsrail'in Nebatiye'de Araç Saldırısı: 1 Ölü, Ateşkes İhlalleri Sürüyor

İsrail ordusunun Nebatiye'de El-Hardeli yolu üzerinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü. Ateşkes ihlalleri ve sınır işgalleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:39
İsrail'in Nebatiye'de Araç Saldırısı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kentinde seyir halindeki bir araca insansız hava aracı (İHA) ile hava saldırısı düzenledi. Saldırı, El-Hardeli yolu üzerinde gerçekleşti.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Haberde saldırıya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

Önceki gün gerçekleşen saldırılarda ise İsrail ordusunun Nebatiye ile Bint Cubeyl kentlerinde iki araca düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.

Ateşkes ve İhlal İddiaları

İsrail, 27 Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD yer alıyor.

Raporda, İsrail ordusunun sınır hattındaki beldelere girerek ve kara saldırıları sırasında anlaşmadaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürdüğü belirtiliyor.

Haberde, saldırıya dair yetkili kaynaklardan ek bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, araç tamamen kullanılmaz hale geldi. Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

