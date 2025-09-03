İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka'dan Küresel Sumud Filosu'na 'hayatta kalın' yorumu — Tepkiler büyüyor

İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'dan Küresel Sumud Filosu açıklaması

İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, Gazze'ye yönelik ablukaı kırmak için yola çıkan ve İsrail müdahalesi riski taşıyan Küresel Sumud Filosu hakkındaki sözleriyle tartışma yarattı. Zarka, Radyo J'de katıldığı programda filodakilere ironik bir dille 'Her halükarda hayatta kalmaları için onlara bol şans diliyorum.' ifadesini kullandı.

Büyükelçinin ifadeleri

Zarka, Avrupa devletlerinin Filistin Devleti'ni tanıma kararının 'Hamas'ı meşrulaştırmaya' hizmet edeceğini ileri sürdü. Filoyu ise yardımdan çok 'eğlence gezisi' olarak nitelendirerek, girişimde yer alan siyasileri 'görünürlük arayışındaki üçüncü sınıf politikacılar' şeklinde tanımladı.

Akdeniz'deki sonbahar iklim koşullarına dikkat çeken Zarka, İsrail'in müdahale tehlikesine de atıfta bulunarak filodakilere yönelik sözlerini yineledi.

Tepkiler

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, Zarka'nın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Portes, ABD merkezli X platformunda 'Soykırım büyükelçisi Joshua Zarka Radio J'de Filoya katılanları tehdit ediyor.' paylaşımında bulundu.

Portes, ayrıca İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka'nın sınır dışı edilmesi ve 'İsrail terör hükümetinin bir şubesi olan (Paris) büyükelçiliğinin' kapatılması gerektiğini savundu; 'Bir halkı aç bırakan, soykırım yapan ve apartheid politikaları uygulayan bu kişilerin Fransız topraklarında işi yok.' değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Sumud Filosu ve Sumud kavramı

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosu olarak dikkat çekiyor. Filoya bağlı tekneler 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne filoya katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Sumud kelimesi Arapça'da 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme çabalarını ifade ediyor. Sumud'u tasvir etmek için zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri kullanılıyor.