İsrail'in Refah kentine saldırısı Beyaz Saray önünde protesto edildi

Filistin bayrakları ve "Refah için yardım edin" ile "İsrail'e yardımları durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Beyaz Saray önünde bir araya geldi. Sivil toplum örgütleri ve üniversite öğrencilerinin de katıldığı yüzlerce kişilik kalabalık, İsrail'in Refah şehrine yaptığı saldırılara karşı çıktı.

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaklaşık 100 kişi, İsrail'in Refah şehrine yaptığı saldırılara karşı çıkmak için bir araya geldi. Wilshire Bulvarı ve Veteran Caddesi kavşağında toplanan göstericiler, pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyarak protesto etti. Bu gösteri, ulusal basında da yer aldı.

İsrail, Gazze'de on binlerce Filistinliyi katlederek bölgenin kuzey ve orta kesimlerinde yaşayanların çoğunu Mısır sınırı yakınındaki Refah şehrine sürdü. İsrail, saldırılar sırasında güney bölgesini kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ederken şimdi de bu bölgeyi havadan bombalayıp karadan işgal etmek ve nüfusu buradan çıkarmak istiyor. Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin mahsur kaldığı düşünülüyor. Uluslararası toplum, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırı yapmasının yeni ve büyük bir felakete yol açacağı konusunda uyarıda bulunuyor.