İsrail'in Saldırıları Gazze'deki Okulları Hedef Alıyor

Euro-Med, Gazze'deki İnsan Hakları İhlallerine Dikkat Çekiyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları sistematik şekilde bombalayarak Gazze'yi boşaltmaya çalıştığını açıkladı.

Bombardımanların Sonuçları

Euro-Med tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de sığınma merkezleri olarak kullanılan okulların bombardımanının yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu vurgulandı. Açıklamada, "İsrail ordusunun gerçekleştirdiği yoğun saldırılar, bölge halkını Gazze'den uzaklaştırmayı amaçlayan sistematik bir stratejinin parçası" ifadeleri yer aldı.

Son Veriler ve İhlaller

Son 8 günde, binlerce yerinden edilmiş insan için barınma merkezi olarak kullanılan 9 okul hedef alındı. Bu saldırılar neticesinde 79 Filistinli yaşamını yitirirken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 143 kişi yaralandı. Euro-Med, İsrail ordusunun bu eylemleri meşrulaştırma çabalarına da tepki gösterdi.

"Herhangi bir askeri ya da siyasi eylemciyi hedef aldığını belirtmek, okulların bombalanmasını haklı çıkaramaz."

Öte yandan, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 39 bin 699 Filistinli hayatını kaybederken, 91 bin 722 kişi yaralandı. Hâlâ enkaz altında kalan binlerce ölü bulunduğu ifade ediliyor ve sivillerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları yoğun bombardımanlarla hedef alınıyor.