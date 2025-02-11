İsrail'in Saldırıları Sonucunda Gazze'de 92 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 822 kişinin yaralandığını bildirdi.

Burş, ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'de bıraktığı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 2 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini ve daha önce yaralanan 24 Filistinlinin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölen toplam Filistinli sayısının 118'e ulaştığını ifade eden Burş, sağlık ekiplerinin şu ana kadar 641 Filistinlinin naaşını enkaz altından çıkardığını ve bunlardan 197'sinin kimliğinin henüz belirlenemediğini vurguladı.

Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine neden olurken, uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha Gazze'ye çekiyor.