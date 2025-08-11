DOLAR
İsrail'in Saldırısında 5 Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda 5 gazeteciyi hayatını kaybettirdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 00:52
İsrail'in Saldırısında 5 Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu'ndan Gazze'deki Gazetecilere Saldırı

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda, 5 gazeteci hayatını kaybetti.

Yapılan saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile birlikte üç kameraman yaşamını yitirdi.

Şifa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu hastane yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadırı hedef aldı. Saldırının ardından, İsrail ordusu yaptığı açıklamada Enes eş-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti.

Ordu, ikna edici bir gerekçeyle yaptığı açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" iddiasında bulundu.

İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi çevresinde gazetecilerin çadırına düzenlediği saldırıda Katar...

