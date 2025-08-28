DOLAR
İsrail'in Şam'daki Mani Dağı Hava Saldırısında Asker Kaybı

İsrail ordusunun Şam'ın güneyindeki Mani Dağı'na düzenlediği hava ve indirme operasyonunda Suriye ordusu mensubu askerlerin öldüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 01:32
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 01:32
El-İhbariyye: Saha taraması sırasında bölge hedef alındı

İsrail ordusunun, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Küsve bölgesinde yer alan Mani Dağı'na düzenlediği hava saldırıları ve indirme operasyonunda, Suriye ordusu mensubu askerlerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, gece saatlerinde Mani Dağı civarında saha taraması yapan Suriye ordu birlikleri gözetleme ve dinleme cihazları buldu. Haberde, cihazlara müdahale edilmeye çalışıldığı sırada bölgenin İsrail tarafından hedef alındığı belirtildi.

Haberde yer alan ifadeye göre, "Saldırıda bazı askerler öldü, yaralananlar ve tahrip edilen araçlar da bulunuyor." Ayrıca, İsrail hava saldırılarının bölgeye ulaşımı engellemek amacıyla devam ettiği aktarıldı.

Haberde, "Buna karşılık ordu birlikleri uygun silahlarla sistemlerin bir kısmını imha etti ve ölülerin naaşları bölgeden çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

Gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarının ardından henüz detayları bilinmeyen bir hava indirme operasyonu gerçekleştirildiği ve bölgedeki keşif uçaklarının yoğun uçuşlarını sürdürdüğü bildirildi.

