İsrail'in Sana Hava Saldırılarında Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

SABA ve Sağlık Bakanlığı verileri: Yaralı sayısı 174

İsrail'in dün Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, yaralananların sayısının ise 174'e çıktığı bildirildi.

İran destekli Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'da yer alan haberde, bilgilerin Yemen Sağlık Bakanlığı kaynaklarından aktarıldığı belirtildi.

Husiler, İsrail'in Sana'da Zahban Elektrik Santrali ile sivil yerleşim yerlerine ait mahalleleri hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise saldırının Husilere ait "askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı" kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırılarda çok sayıda savaş uçağının yer aldığı, Husilere ait sözde Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezinin de hedef alındığı bildirildi. Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Sana'da "Husilere ait birçok hedefi" bombaladıklarını ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile silah stoklarını imha ettiklerini açıkladı.

Husiler ile İsrail arasındaki gerilim, 24 Eylül'de Husilerin İsrail'in güneyindeki Eilat kentine patlayıcı yüklü İHA ile düzenlediği saldırı sonrası tırmanmıştı; bu saldırıda onlarca kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili tarafların açıklamaları ve bağımsız doğrulamalar bekleniyor; bölgeden gelecek yeni bilgiler durumun seyrini belirleyecek.