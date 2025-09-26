İsrail'in Sana Hava Saldırılarında Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

İsrail'in Sana'ya dün düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı 174'e çıktı; Husiler Zahban Elektrik Santrali ve yerleşimleri hedef gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 08:29
İsrail'in Sana Hava Saldırılarında Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

İsrail'in Sana Hava Saldırılarında Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

SABA ve Sağlık Bakanlığı verileri: Yaralı sayısı 174

İsrail'in dün Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, yaralananların sayısının ise 174'e çıktığı bildirildi.

İran destekli Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'da yer alan haberde, bilgilerin Yemen Sağlık Bakanlığı kaynaklarından aktarıldığı belirtildi.

Husiler, İsrail'in Sana'da Zahban Elektrik Santrali ile sivil yerleşim yerlerine ait mahalleleri hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise saldırının Husilere ait "askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı" kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırılarda çok sayıda savaş uçağının yer aldığı, Husilere ait sözde Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezinin de hedef alındığı bildirildi. Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Sana'da "Husilere ait birçok hedefi" bombaladıklarını ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile silah stoklarını imha ettiklerini açıkladı.

Husiler ile İsrail arasındaki gerilim, 24 Eylül'de Husilerin İsrail'in güneyindeki Eilat kentine patlayıcı yüklü İHA ile düzenlediği saldırı sonrası tırmanmıştı; bu saldırıda onlarca kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili tarafların açıklamaları ve bağımsız doğrulamalar bekleniyor; bölgeden gelecek yeni bilgiler durumun seyrini belirleyecek.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 10 Kilo 543 Gram Esrar Ele Geçirildi
2
Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları: Trafikte Kısıtlama ve Kontrollü Geçişler
3
Muğla Açıklarında 210 Kg Skunk Ele Geçirildi — 2 Şüpheli Yakalandı
4
De la Fuente'dan BM'de acil ateşkes çağrısı: Gazze ve Ukrayna
5
Erdoğan ABD temaslarını tamamlayıp yurda döndü
6
James Comey: Trump'ın Duyurduğu İddianameye 'Masumum' Yanıtı
7
Aliyev'den BM Genel Kurulunda Barış Çağrısı: Çifte Standartlara Son

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim