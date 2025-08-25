DOLAR
İsrail'in Sana Saldırıları: Ölü Sayısı 6, Yaralı 86

İsrail'in Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 6'ya, yaralı sayısı 86'ya yükseldi; hedefler arasında Başkanlık Sarayı, elektrik santralleri ve yakıt deposu var.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:29
Güncellenen bilanço ve resmi açıklamalar

Al-Masirah televizyonunun aktardığına göre, Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı dünkü saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Düşman İsrail uçaklarının başkent Sana'ya düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 6'ya, yaralananların sayısı ise 86'ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, dün akşam yaptığı açıklamada İsrail'in hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 67 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırının hedefleri

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün Yemen’in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposu'nun vurulduğu duyuruldu.

İsrail yönetiminin takibi ve tehdidi

Yemen'e düzenlenen hava saldırılarını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etti.

Netanyahu, daha sonra yaptığı açıklamada Yemen'e hava saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

