İsrail'in Serbest Bıraktığı Filistinli Esirlerden 7'si Hastaneye Kaldırıldı

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerden 7'sinin sağlık durumunun kötü olması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu esirlerin Ramallahta bulunan hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan esirlerin isimlerine dair bir bilgi verilmedi.

Filistinli 42 Esir Ramallah'a Ulaştı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Askeri Cezaevi'nden Kızılhaç yetkililerine teslim edilen toplam 42 Filistinli esir, Ramallah kentine ulaştı. Bu esirler, esir takasının beşinci turunda serbest bırakılarak karşılanmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.

İsrail ordusu, esir takaslarının önceki dört turunda olduğu gibi bu süreçte de Batı Şeria'nın Beytunya beldesine baskın düzenledi. Bu sırada toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale edildiği bildirildi.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya'dan geçerek Ramallah'a yönelirken esirlerin serbest bırakılmasını kutlamak için bir araya gelen kalabalık nedeniyle zaman zaman ilerlemede zorluk yaşadı. Serbest bırakılan esirler, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş’in adını taşıyan müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Esirler, araçlardan tekbirlerle indirilerek, sağlık kontrolünden geçmek üzere Ramallah Belediyesi'ne ait merkeze girdi.

Gazze'deki 3 İsrailli Esir Serbest Bırakılmıştı

Öte yandan, Hamas tarafından Gazze'de bir tanesi Almanya-İsrail çifte vatandaşı olan 3 İsrailli erkek esir serbest bırakıldı. Bu karşılıkta İsrail, toplam 183 Filistinli esiri serbest bıraktı. Söz konusu esirlerin 18'i müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 54'ü ağır hapis cezası almış, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulmuş kişilerden oluşuyor.

Ayrıca, İsrail ordusunun, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını kutlamak üzere Batı Şeria’da düzenlenen etkinlikleri önlemek amacıyla evlere baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığı kaydedildi.