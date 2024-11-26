İsrail'in Sur Saldırılarında Ölü Sayısı 23'e Yükseldi

İsrail ordusunun, dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin çeşitli bölgelerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıların kent merkezi ile Mareke, Bas, Bazuriye ve Ain Baal bölgelerine yapıldığını duyurdu. Türkiye saati ile yapılan bu saldırılarda 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sur'un kent merkezine yönelik bir saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Bas yoluna düzenlenen başka bir saldırıda ise 7 kişi yaşamını yitirdi ve 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapılacağı ifade edildi.

Ayn Baal bölgesine yapılan saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı açıklandı. Mareke bölgesine yönelik hava saldırısında ise 9 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi yaralandı. Bazuriye'ye düzenlenen saldırıda 4 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Daha önceki gün Sur'un çeşitli bölgelerinde yapılan saldırılarda 14 kişinin öldüğü ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğine dair bilgiler gelmişti. İsrail ordusu, dün ayrıca Sur kentine geniş bir alan için saldırı tehdidinde bulunmuştu ve bu saldırıların, tehdit edilen bölgelerin dışında gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.