İsrail'in Suriye'nin Lazkiye Bölgesine Hava Saldırıları İddiası

İsrail'in Hava Saldırıları İddia Edildi

Son dönemlerde artan tansiyonla birlikte, İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Saldırı Detayları

Rejim yanlısı sosyal medya hesapları, İsrail'in Akdeniz üzerinden sabah saat 04.00 sularında Ceble ilçesine birkaç hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırılar sonucunda yerel halktan gelen bilgilere göre güçlü patlamalar meydana geldi.

Hava Savunma Sistemleri Devreye Girdi

Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık vermeye çalıştığı, ancak olay yerinde büyük yangınların çıktığı ve patlamaların devam ettiği aktarıldı.

Henüz Resmi Açıklama Yok

İsrail makamları ve Suriye rejimi tarafından saldırıya dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Lazkiye’nin Ceble ilçesinde Rusya'ya ait Hmeymim hava üssünün yanı sıra İran destekli grupların da varlık gösterdiği biliniyor.

Geçmiş Saldırılar

İsrail, 2011 yılından bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye topraklarında, sık sık İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna yönelik hava saldırıları düzenlemektedir.