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İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırı İddiası

İsrail'in Suriye'nin Humus iline düzenlediği saldırıya dair yeni iddialar gündeme geldi. Rejim kontrolündeki ajans detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 02:31
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 02:31
İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırı İddiası

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırı İddiası

Eşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırdığını öne sürdü.

Hasye İlçesindeki Saldırı

Rejimin devlet haber ajansı SANA'nın paylaştığı bilgilere göre, saldırı Humus ilinin güneyinde bulunan Hasye ilçesinde bir araba fabrikasına gerçekleştirildiği iddia edildi.

Haberde, saldırının ardından bölgede maddi hasarın oluştuğu bildirildi. Ancak, İsrail'in konuya dair herhangi bir resmi açıklama yapmadığı belirtildi.

Saldırılar Süreklilik Arz Ediyor

İsrail, 2011 yılından bu yana Suriye'de, özellikle İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara karşı zaman zaman çeşitli saldırılar düzenliyor. Saldırının detayları ve olası sonuçları merakla takip ediliyor.

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