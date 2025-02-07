DOLAR
35,96 -0,14%
EURO
37,34 0,16%
ALTIN
3.328,16 -1,02%
BITCOIN
3.527.731,75 -1,39%

İsrail'in Tammun'a Saldırıları Tarım ve Hayvancılığı Vurdu

İsrail'in Tammun'a yönelik hava saldırıları tarım ve hayvancılık sektöründe büyük kayıplara neden oldu, bölgedeki durum kritikleşti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:05
İsrail'in Tammun'a Saldırıları Tarım ve Hayvancılığı Vurdu

İsrail'in Tammun'a Saldırıları Tarım ve Hayvancılığı Vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tammun Belediye Başkanı Nacih Beni Avde, İsrail ordusunun kasabaya yönelik düzenlediği saldırıların tarım ve hayvancılık sektöründe büyük kayıplara yol açtığını bildirdi. Beni Avde, süregelen 6 günlük askeri operasyonların ciddi etkilerine dikkat çekti.

Saldırıların Boyutu

Yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Tammun'a insansız hava araçlarıyla yaklaşık 15 saldırı düzenlediğini belirten Beni Avde, bu eylemlerin çoğunlukla boş alanlara yapıldığını ancak amacının vatandaşları korkutmak olduğunu vurguladı. Ayrıca, ordunun kasabanın çeşitli bölgelerine baskın yaparak aramalar gerçekleştirdiği ve Cebel Mahallesi'ni sıkı bir kuşatma altına aldığı bilgisi kaydedildi.

Altyapı Tahribatı ve Sıkıntılar

Beni Avde, ordunun yaklaşık 3 kilometrelik bir caddeyi buldozerlerle kazıyarak altyapıyı tahrip ettiğini, bu durumun geniş alanlarda elektrik ve su kesintilerine yol açtığını aktardı. Emniyet güçlerinin yeniden hizmet sağlama çalışmalarına izin vermediğini belirten Beni Avde, erişim izni verilmeyen evlerde de yiyecek ve ilaç sıkıntısının yaşandığını ifade etti.

Tarım Sektöründeki Kayıplar

Tammun belediye başkanı, “Tammun, yaklaşık 2 bin dönümlük sera, 4 bin dönümlük açık tarım alanı ve büyük bir hayvan varlığına sahip, tam bir tarım kasabasıdır” diyerek, askeri operasyonlar ve çiftçilerin alana ulaşımının engellenmesi sonucu tarım başta olmak üzere tüm sektörlerde büyük kayıpların yaşanacağını öngördüğünü söyledi.

İsrail'in Saldırılarında Artış

İsrail ordusu, Tubas iline bağlı Tammun kasabası ile El-Faria Mülteci Kampı gibi bölgelere yönelik saldırılarını sürdürüyor. 21 Ocak'ta başlayan saldırılarda toplam 25 Filistinli hayatını kaybetti. 27 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde gerçekleşen saldırılar, saldırıların kapsamını genişletti.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı
2
CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Görüştü
3
Ortagus: Hizbullah, Lübnan Hükümetinde Yer Almayacak
4
Avusturya'da 2,400 Suriyelinin İltica Başvurusu İptal Ediliyor
5
Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Kırşehir'de Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi
6
Adana'da Tutar Apartmanı Davasında Duruşmaya Devam Edildi
7
İsrail'in Tammun'a Saldırıları Tarım ve Hayvancılığı Vurdu

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!