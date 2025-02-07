İsrail'in Tammun'a Saldırıları Tarım ve Hayvancılığı Vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tammun Belediye Başkanı Nacih Beni Avde, İsrail ordusunun kasabaya yönelik düzenlediği saldırıların tarım ve hayvancılık sektöründe büyük kayıplara yol açtığını bildirdi. Beni Avde, süregelen 6 günlük askeri operasyonların ciddi etkilerine dikkat çekti.

Saldırıların Boyutu

Yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Tammun'a insansız hava araçlarıyla yaklaşık 15 saldırı düzenlediğini belirten Beni Avde, bu eylemlerin çoğunlukla boş alanlara yapıldığını ancak amacının vatandaşları korkutmak olduğunu vurguladı. Ayrıca, ordunun kasabanın çeşitli bölgelerine baskın yaparak aramalar gerçekleştirdiği ve Cebel Mahallesi'ni sıkı bir kuşatma altına aldığı bilgisi kaydedildi.

Altyapı Tahribatı ve Sıkıntılar

Beni Avde, ordunun yaklaşık 3 kilometrelik bir caddeyi buldozerlerle kazıyarak altyapıyı tahrip ettiğini, bu durumun geniş alanlarda elektrik ve su kesintilerine yol açtığını aktardı. Emniyet güçlerinin yeniden hizmet sağlama çalışmalarına izin vermediğini belirten Beni Avde, erişim izni verilmeyen evlerde de yiyecek ve ilaç sıkıntısının yaşandığını ifade etti.

Tarım Sektöründeki Kayıplar

Tammun belediye başkanı, “Tammun, yaklaşık 2 bin dönümlük sera, 4 bin dönümlük açık tarım alanı ve büyük bir hayvan varlığına sahip, tam bir tarım kasabasıdır” diyerek, askeri operasyonlar ve çiftçilerin alana ulaşımının engellenmesi sonucu tarım başta olmak üzere tüm sektörlerde büyük kayıpların yaşanacağını öngördüğünü söyledi.

İsrail'in Saldırılarında Artış

İsrail ordusu, Tubas iline bağlı Tammun kasabası ile El-Faria Mülteci Kampı gibi bölgelere yönelik saldırılarını sürdürüyor. 21 Ocak'ta başlayan saldırılarda toplam 25 Filistinli hayatını kaybetti. 27 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde gerçekleşen saldırılar, saldırıların kapsamını genişletti.