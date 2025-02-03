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İsrail'in Yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den Filistinlilere Tehdit

Eyal Zamir, Tevrat'tan alıntı yaparak Filistinlilere savaş tehdidinde bulundu. Savaşın sürdüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 01:53
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 01:53
İsrail'in Yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den Filistinlilere Tehdit

İsrail'in Yeni Genelkurmay Başkanı'ndan Tevrat'tan Tehdit

İsrail'in istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den 6 Mart'ta koltuğu devralacak yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Filistinlilere yönelik sert açıklamalarda bulundu. İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Zamir, Tel Aviv'de düzenlenen bir konferans sırasında 2025'in savaş dolu bir yıl olacağına dikkat çekti ve Filistinlilere karşı savaşa devam edeceklerini ifade etti.

Tevrat'tan Alıntı

Zamir, Tevrat'ın Levililer kitabında geçen "Düşmanlarımı kovalayıp yok ettim; onları tüketmeden geri dönmedim." ifadeleriyle Filistinlilere tehditte bulundu. Savaşın bitmediğini savunan Zamir, "Önümüzde hala zorluklar var." diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

Geçmiş Açıklamalar ve İstifa

Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında Tevrat'a sık sık atıflarda bulunmuştu. Genelkurmay Başkanı Halevi, 7 Ekim'deki "feci başarısızlığın sorumluluğunu" üstlenerek istifa ettiğini duyurmuştu. Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldı.

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