İsrail, İran'daki Askeri Hedeflere Saldırıda Bulundu

İsrail, İran Askeri Hedeflerine Saldırılar Düzenledi

İsrail ordusu, İran'da bulunan "askeri hedeflere" yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini kamuoyuna duyurdu. Ordudan yapılan resmi açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda artan saldırılara karşılık olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir," ifadeleri kullanıldı.

Gelişmelerin Takibi ve Hazırlık Durumu

Açıklamada, İsrail ordusunun İran ve müttefikleri tarafından gelen gelişmeleri aktif bir şekilde izlediği, her iki açıdan da saldırı ve savunma için tam bir hazırlık içinde bulunduğu belirtildi.

İç Cephe Talimatları ve Bilgilendirme

Durumun sürekli olarak değerlendirildiği ifade edilirken, iç cephe talimatlarında şu an için bir değişiklik yapılmadığı vurgulandı. Ayrıca, halkın olaylardan anlık olarak bilgilendirileceği de kaydedildi.