İsrail Kabinesi, Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Görüşmek Üzere Toplanıyor

İsrail kabinesi, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının geleceğini görüşmek için toplanıyor. Protestolar sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:19
İsrail Kabinesi, Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Görüşmek Üzere Toplanıyor

İsrail Kabinesi, Gazze'deki Anlaşmayı Gözden Geçirecek

İsrail'in siyasi ve güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının geleceğini tartışmak üzere toplanma kararı aldı. Bu konu, ülkede önemli bir gündem maddesi haline geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, kabinesini en kısa sürede bir araya getirerek Gazze'deki anlaşmalarla ilgili atılacak somut adımları belirleyeceği ifade edildi. Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile olan işbirliğine ve bu bağlamdaki koordinasyonun önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Bir yandan, Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu; İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile birlikte müzakere heyeti temsilcileriyle bir güvenlik istişare toplantısı düzenledi.

Netanyahu, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16. gününde başlayan müzakereleri sabote etmekle suçlanıyor. Bu durum, hükümete karşı tepkileri artırdı ve binlerce İsrailli, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının sürdürülmesi ve tüm esirlerin geri dönmesi talebiyle Tel Aviv'de protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Protestolar ve Eylemler

Göstericiler, 7 Ekim’in 500. günü olan 17 Şubat’ta geniş katılımlı bir protesto çağrısı yaptı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasının Detayları

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Bu anlaşma neticesinde, 27 Ocak’ta Netzarim Koridoru açılmış ve İsrail ordusu 9 Şubat’ta bu bölgeden çekilmiştir.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat’ta hasta ve yaralıların tahliyesi amacıyla açılmıştır. İlk altı turda, İsrail hapishanelerindeki 1,135 Filistinli esir, Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esirle değiştirilmiştir.

Ateşkes anlaşması üç aşamadan oluşmaktadır ve birinci aşama süresince 1,900'ün üzerinde Filistinli esir ile 33 İsrailli'nin serbest bırakılması beklenmektedir. Ancak, Hamas'ın Gazze'de kalan İsrailli esirlerle ilgili resmi bir açıklama yapmadığı, İsrail basınının ise bu sayının 73 olduğunu bildirdiği öne sürülmektedir.

Birinci aşamanın sonunda Gazze'de kalan esirlerin durumu, anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinde değerlendirilecektir. Ancak, İsrail yönetiminin müzakerelerin başlaması konusunda temkinli davrandığı iddia edilmektedir.

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