DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.457.567,09 0,15%

İsrail: Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze Saldırısında Öldürüldü İddiası

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye düzenlenen saldırıda İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini iddia etti; ordu ve Netanyahu da hedef alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 16:47
İsrail: Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze Saldırısında Öldürüldü İddiası

İsrail: Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze Saldırısında Öldürüldü İddiası

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentine dün düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini iddia etti. Katz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı fotoğrafla bu iddiayı duyurdu.

Yetkililerden ve ordudan açıklamalar

Katz, Gazze kentine saldırıları yoğunlaştırdıkça daha fazla sayıda üst düzey Hamas mensubunu hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, Gazze kentine düzenledikleri saldırıda Ebu Ubeyde'yi hedef aldıklarını söyledi.

İsrail ordusu ise söz konusu saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Hamas'tan önemli bir isim"in hedef alındığını ileri sürdü ancak saldırının kime karşı düzenlendiğini belirtmedi.

İsrail basını, ordunun saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığını" aktardı.

Gazze'de durum

İsrail ordusu, Gazze kentini 29 Ağustos Cuma günü "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etti. Ordunun işgal girişimi çerçevesinde kentin dış mahallelerine yoğun hava ve ağır topçu saldırıları düzenlemeye devam ettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kırsal Mahallede Yangın: Yakutiye Kırmızıtaş'ta Müdahale Sürüyor
2
Çorum Bayat'ta Gelin, Kayınpederini Silahla Öldürdü
3
İnan'dan İzmir'deki Su Kesintilerine Sert Eleştiri
4
Diyarbakır'da 13 Yaşındaki Çocuğun Ruhsatsız Silahı Kuzenini Yaraladı
5
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Kıyasıya Rekabet
6
Tokat Yeşilyurt'ta Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
7
Tülay Hatimoğulları'ndan Kadıköy'de 1 Eylül Barış Çağrısı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta