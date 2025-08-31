İsrail: Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze Saldırısında Öldürüldü İddiası

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentine dün düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini iddia etti. Katz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı fotoğrafla bu iddiayı duyurdu.

Yetkililerden ve ordudan açıklamalar

Katz, Gazze kentine saldırıları yoğunlaştırdıkça daha fazla sayıda üst düzey Hamas mensubunu hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, Gazze kentine düzenledikleri saldırıda Ebu Ubeyde'yi hedef aldıklarını söyledi.

İsrail ordusu ise söz konusu saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Hamas'tan önemli bir isim"in hedef alındığını ileri sürdü ancak saldırının kime karşı düzenlendiğini belirtmedi.

İsrail basını, ordunun saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığını" aktardı.

Gazze'de durum

İsrail ordusu, Gazze kentini 29 Ağustos Cuma günü "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etti. Ordunun işgal girişimi çerçevesinde kentin dış mahallelerine yoğun hava ve ağır topçu saldırıları düzenlemeye devam ettiği bildirildi.