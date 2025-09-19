İsrail Kerame Sınır Kapısı'nı Kapattı: Ürdün ile Geçişler Askıya Alındı

İsrail Kerame Sınır Kapısı'nı Kapattı

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nı iki gündür kapalı tuttuğu; bazı kaynaklarda ise kapının dünden bu yana çift yönlü olarak kapatıldığı bildirildi.

Geri çevrilen araçlar ve bölgedeki kısıtlamalar

Filistin Sınır Kapıları İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının kapıyı kapattığı ve gelen araçları Eriha'ya geri çevirdiği belirtildi. İsrail basını, Kerame Sınır Kapısı'nın yanı sıra Ürdün Vadisi'ndeki bazı geçiş noktalarının da süresiz kapatıldığını yazdı.

Netanyahu'nun açıklaması ve insani yardım

İsrail devlet televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün gerçekleşen saldırıdan Ürdün'ü sorumlu tuttuğunu ve Tel Aviv yönetiminin Ürdün üzerinden Gazze'ye insani yardım girişini durdurduğunu kaydetti.

Saldırıya ilişkin bilgiler

Batı Şeria ile Ürdün arasındaki, İsrail işgali altındaki sınır geçişi Kral Hüseyin Köprüsü (Allenby Sınır Kapısı)'nde dün düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail askerinin öldüğü bildirildi. İsrail basını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin çatışmada öldüğünü yazdı.

Saldırganın Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edildi.