İsrail Komisyonu, 7 Ekim Başarısızlığında Netanyahu’yu Suçladı

İsrail’de 7 Ekim Başarısızlığı Araştırıldı

İsrail’de kurulan bağımsız bir sivil komisyon, 7 Ekim’de yaşanan olayların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümet, savunma ve istihbarat birimlerini sorumlu buldu. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Bağımsız Sivil Soruşturma Komisyonu, son dört ayda yürüttüğü araştırma ve tanık ifadeleri sonucunda önemli bulgulara ulaştı.

İstihbarat Mekanizmalarına Eleştiri

Açıklamada, İsrail istihbarat teşkilatlarına “güvenilir ve etkili mekanizmalar geliştirme” çağrısında bulunuldu. Hükümet, ordu ve istihbaratın, 7 Ekim’deki olaylara hazırlıksız yakalandığı ifade edildi. Siyasi liderliğin “kibir ve körlük” ile hareket ettiği savunularak, Netanyahu’nun doğrudan suçlu olduğu belirtildi.

Koordinasyon Eksikliği Vurgusu

Üst düzey komutanların yaptığı tekrarlayan uyarılar, ciddi tartışmalara yol açmazken, başbakan ve askeri yetkililer arasındaki gerginlik ile ordu ve polis arasındaki koordinasyon eksikliğine dikkat çekildi. Komisyon, “İsrailli liderler ulusal güvenliğin çöktüğünü kabul etmeli ve bu durumu güncellemeli” ifadesini kullandı.

Komisyonun Yapısı

Bağımsız Sivil Soruşturma Komisyonu, emekli hakim Varda Alsheikh liderliğindeki beş üyeden oluşan bağımsız bir yapı olarak biliniyor. Komisyonun bulguları, gelecekteki güvenlik önlemleri üzerinde etkili olabilecek önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.