İsrail, Kudüs'ün Kuzeybatısında Özel İzin Zorunluluğu Getirdi

İsrail, Halayle, Beyti İksa ve Nebi Samuel sakinlerine giriş-çıkış için özel izin şartı getirdi; hareket kısıtlanıyor, yaklaşık 3 bin kişi etkileniyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 21:12
Halayle, Beyti İksa ve Nebi Samuel için yeni düzenleme

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Halayle mahallesi ile Beyti İksa ve Nebi Samuel köylerine ilişkin yeni bir düzenleme uygulamaya koydu. Filistin resmi ajansı WAFA tarafından aktarılan habere göre, bu bölgelerin sakinleri artık bölgeye giriş-çıkış yapabilmek için özel izin almak zorunda.

Karara göre izni olmayan kişiler, bu mahalle ve köylerin girişinde bulunan askeri kontrol noktalarından geçemeyecek. Haberde, bu uygulamanın bölgedeki tecrit politikasını derinleştirdiği, hareket özgürlüğünü kısıtladığı ve toprak üzerindeki kontrolü artırdığı vurgulandı.

Uygulamanın bölgeyi İsrail kontrolü altında daha fazla tutma ve sakinleri toprakların sahibi değil de sadece ikamet eden kişiler olarak görme yönünde atılmış bir adım olduğu belirtildi.

Hamas'ın Kudüs İşleri Ofisi Sorumlusu Harun Nasıruddin, konuyla ilgili yazılı açıklamasında İsrail'in adımını kınayarak bunu "Kudüs'ün izole edilmesi ve parçalar haline getirilmesinin pratikteki uygulaması" şeklinde değerlendirdi.

Halayle mahallesi ile Beyti İksa ve Nebi Samuel köyleri, ayrım duvarı, askeri kontrol noktaları ve geçişleriyle neredeyse tamamen tecrit edilmiş durumda. Bu tecrit nedeniyle bölge sakinlerinin yeni evler inşa etmesi veya temel yaşam malzemelerinin tedariki engelleniyor; bölgeler doğal kentsel gelişim süreçlerinden mahrum bırakılıyor.

Çevresinde yasa dışı yerleşim birimlerinin bulunduğu bu bölgelerde toplamda yaklaşık 3 bin kişi yaşıyor.

