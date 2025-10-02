İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Saldırısını Sürdürüyor — 21 Gemi Etkilendi

İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu'na saldırıları devam ediyor; 44 gemiden 21'i vuruldu, Mikeno Gazze'ye yaklaşık 21 km uzaklıkta, 25 Türk aktivist alıkonuldu.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Sürüyor

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.

Filo'nun internet sitesine göre Gazze’ye giden 44 gemiden 21’i İsrail saldırısına uğradı.

Saldırıya Uğrayan Gemiler

Saldırıya uğradığı belirtilen gemiler: Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III.

En öndeki gemi Mikeno'nun Gazze’ye uzaklığı yaklaşık 21 km (11 deniz mili) olarak bildirildi.

Canlı Yayında Boarding ve Alıkoyma

Filo’nun internet sitesindeki canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabında yer alan görüntülü açıklamada Filo Sözcüsü Saif Abukeshek tarafından alıkonulan aktivistlere ilişkin bilgiler verildi. Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

Abukeshek, İsrail'in filoya saldırıları nedeniyle insanların sokağa döküldüğünü ve bunun eyleme geçen tüm şehirler için bir haykırış olduğunu belirtti. Ayrıca, soykırıma karşı dayanışma içinde olduklarını ve bunun küresel bir hareketin doğuşu olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada: "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi."

