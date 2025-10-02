İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan 25 Türk Aktivisti Alıkoydu

İsrail donanmasının müdahalesiyle Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerden 25 Türk aktivistin alıkonulduğu, filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırma kararlılığının sürdüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 03:37
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 03:37
Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi sırasında İsrail donanmasının müdahalesi sonucu filoya ait gemilerden 25 Türk aktivistin alıkonulduğu açıklandı. Türkiye Delegasyonu, müdahalelere rağmen filonun ilerleyişinin devam ettiğini bildirdi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu'nun açıklaması

Delegasyonun yazılı açıklamasında, Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edildiği, alıkonulan Türk aktivist sayısının 25'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada İsrail uygulamalarının uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

İsrail ordusunun alıkoyduğu Türk aktivistlerden 20'sinin ve bulundukları gemilerin isimleri de paylaşıldı. Buna göre, İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine ve Grande Blue gemilerinden 20 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.

Sirius gemisinden: Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak.

Alma gemisinden: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu.

Spectre gemisinden: Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali.

Huga gemisinden: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız.

Deir Yassine gemisinden: Sümeyye Sena Polat.

Grande Blue gemisinden: Halil Rıfat Çanakçı.

Açıklamada ayrıca filonun "tamamen insani yardım amacıyla" yola çıktığı, alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulduğu belirtildi. Delegasyon, "Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze’ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir." ifadelerine yer verdi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı ve filodaki aktivistlerin Gazze'ye doğru yol almaya devam etmekte kararlı oldukları kaydedildi.

