İsrail, Lübnan'a Hava Saldırılarını Sürdürüyor ve Olağanüstü Hal İlan Etti

İsrail, Hayfa'da Patlamalar Yaşanıyor

İsrail yönetimi, Lübnan'dan gelen roket saldırılarının ardında, 30 Eylül tarihine kadar olağanüstü hal ilan etti. Bu karar, Tel Aviv yönetiminin gerçekleştirdiği hükümet toplantısında telekonferans yöntemiyle onaylandı. Olağanüstü Halin Gerekçesi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, olağanüstü halin ilan edilmesi, ulusal güvenlikle ilgili yaşanan endişelerden kaynaklanıyor. Alınan bu karar, Lübnan'daki Hizbullah ile şiddetlenen çatışmaların etkisiyle birlikte, hükümete daha geniş yetkiler sağlıyor.

Hayfa'daki Durum

Hayfa, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle alarm durumuna geçti. Şehirde gökyüzünde meydana gelen patlamalar ve iz bırakan ışıklar, halk arasında paniğe yol açtı. Ancak, bu olaylara dair henüz fazla detay paylaşılmadı.

İsrail Ordusu Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında yer alan Hizbullah hedeflerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştiriyor. 650'den fazla havadan gerçekleştirilen sorti ile, 1100 hedefe saldırı yapıldığı bildirildi.

Günün erken saatlerinden itibaren, Lübnan'dan en az 200 roketin İsrail topraklarına atıldığı belirtildi. Savaş uçakları aracılığıyla toplamda 1400'den fazla bomba atıldığı duyuruldu.